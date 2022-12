Nuove esplosioni e colate laviche sulla Big Island

Non si arresta l’eruzione del vulcano Mauna Loa, sulla Big Island delle Hawaii. I geologi dell’Hawaiian Volcano Observatory hanno affermato che, se Mauna Loa seguir√† i modelli storici, si aspettano che l’eruzione continui per una o due settimane. Per i nativi hawaiani, l’eruzione del Mauna Loa ha un profondo significato culturale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata