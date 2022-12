Le difficoltà degli abitanti dopo gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche

Le difficoltà degli abitanti di Kherson, rimasti senza elettricità dopo gli attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine. Ingegneri e tecnici costantemente al lavoro per ripristinare l’energia, mentre chi non ha luce in casa deve ricaricare i propri dispositivi in appositi tendoni.

