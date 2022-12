I paesi dell'UE hanno concordato un prezzo massimo regolabile per il petrolio russo fornito via mare a 60 dollari al barile

Mosca non accetterà un prezzo massimo per il petrolio russo. Mentre l’analisi di questa situazione è in corso, le autorità riferiranno su ulteriori decisioni, ha detto ai giornalisti Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente della Federazione Russa. “Ora stiamo analizzando. Sono stati fatti alcuni preparativi per un massimale del genere. Non accetteremo questo massimale”, ha riferito il portavoce del Cremlino.

Venerdì i paesi dell’UE hanno concordato un prezzo massimo regolabile per il petrolio russo, fornito via mare, a 60 dollari al barile, e sabato la decisione dovrà essere approvata dal Consiglio dell’UE. Misure simili sono state annunciate dai paesi del G7 e dall’Australia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata