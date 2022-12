Le forze russe puntano alla conquista di Bakhmut per minacciare le aree urbane più grandi di Kramatorsk e Sloviansk

Mentre gli Stati Uniti continuano a “non escludere” l’impiego di armi nucleari da parte della Russia nel conflitto in Ucraina, arrivato al 283esimo giorno, Londra rivela i nuovi piani di Putin. Il segretario di Stato, Antony Blinken, in un’intervista rilasciata a France 2, in occasione della visita di Stato a Washington del presidente francese, Emmanuel Macron ha detto che quella per le armi nucleari “è una paura” che esiste, aggiungendo che tuttavia non sono stati visti “movimenti specifici” in questo senso. Eppure, ha detto il capo della diplomazia Usa, “non lo escludiamo solo noi – ha aggiunto – anche il presidente cinese Xi Jinping ha fatto commenti in questo senso”. Per questo, spiega, “ci sono contatti” informali con i russi per scongiurare questo rischio “catastrofico”

Secondo il ministero della Difesa britannico, inoltre, la Russia ha dato la priorità a Bakhmut come principale sforzo offensivo dall’inizio di agosto 2022. La cattura della città avrebbe un valore operativo limitato sebbene consentirebbe potenzialmente alla Russia di minacciare le aree urbane più grandi di Kramatorsk e Sloviansk, ha scrtitto su Twitter.

Zaporizhzhia sotto attacco

Nuova notte di attacchi russi contro il distretto di Zaporizhzhia. “Di notte, il nemico ha colpito di nuovo i territori pacifici della nostra regione. A seguito dell’esplosione di due razzi in uno degli insediamenti del distretto di Zaporizhzhia, i tetti sono stati distrutti e le finestre sono state rotte negli edifici vicini”, afferma Oleksandr Starukh, capo della amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia su Telegram.

