Secondo le nuove misure, entro due mesi dovrà essere presentato in Parlamento un disegno di legge relativo

Repressione di Kiev contro la Chiesa ortodossa di Mosca. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha firmato un decreto che impone misure economiche speciali e altre restrizioni alla Chiesa ortodossa in Ucraina vicina al Patriarcato di Mosca. Il decreto è stato pubblicato sul sito della presidenza ucraina, come riporta Ukrinform. Secondo le nuove misure, entro due mesi dovrà essere presentato in Parlamento un disegno di legge per impedire le attività in Ucraina delle “organizzazioni religiose affiliate ai centri di influenza della Federazione russa, in conformità con il diritto internazionale nel campo della libertà di coscienza e con gli obblighi dell’Ucraina in relazione all’adesione al Consiglio d’Europa”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata