Il ministro degli Esteri a margine dei Med Dialogues 2022 a Roma

“Noi vogliamo che si raggiunga la pace, a nessuno piace vedere tanti morti ogni giorno in quello sfortunato territorio, dobbiamo fare tutti gli sforzi diplomatici possibili. Stati Uniti, Cina e Turchia possono fare molto però per raggiungere la pace bisogna che la Russia comprenda che la pace non può essere la resa dell’Ucraina. Non c’è pace senza giustizia“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dei Med Dialogues 2022 a Roma.

