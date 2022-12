La comunità cattolica albanese si riunisce per dare il via alle celebrazioni per il Natale

La comunità cattolica albanese si riunisce per dare il via alle celebrazioni per il Natale con luci e fuochi d’artificio. In un comune del Kosovo, la gente prega per la pace in Ucraina. In questa comunità, ogni anno i giovani si riuniscono e aiutano la chiesa a decorare gli alberi e l’area circostante. Nel comune di Pjetershan le persone arrivano anche dalla capitale del Kosovo, Pristina, distante 100 chilometri. Un’attenzione particolare è rivolta al presepe, che ricrea la nascita di Gesù Cristo. È un momento di grande gioia, ma la situazione delle persone in Ucraina non deve essere dimenticata.

