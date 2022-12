Lo storico leader era presidente quando la regione è tornata alla Cina dal Regno Unito

Cerimonia funebre a Hong Kong in memoria dello storico presidente cinese Jiang Zemin, morto a 96 anni martedì. In centinaia ad aspettare in fila per rendere i propri omaggi a Zemin, che era presidente quando Hong Kong è tornata alla Cina dal Regno Unito, nel 1997. La cerimonia a Pechino si terrà invece martedì 6 dicembre.

