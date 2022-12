Lo ha detto il ministro degli Esteri russo in un incontro con i giornalisti

(LaPresse) “Gli Stati Uniti e la Nato stanno partecipando direttamente a questa guerra non solo fornendo armi, ma anche addestrando il personale”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov in un incontro con i giornalisti. Per il capo della diplomazia di Mosca i militari ucraini vengono addestrati anche “in Gran Bretagna, Germania, Italia e altri paesi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata