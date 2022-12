Il commento del portavoce Dmitry Peskov alla proposta della presidente della Commisione europea, Ursula von der Leyen

Secca risposta del Cremlino ai tentativi dell’Occidente di istituire una sorta di tribunale speciale per indagare sulle azioni della Russia in Ucraina. “Non avranno alcuna legittimità, non saranno accettati da noi e li condanneremo”. Con queste parole, riportate dall’agenzia Tass, il portavoce Dmitry Peskov, ha commentato la proposta della presidente della Commisione europea, Ursula von der Leyen, sull’istituzione di un tribunale speciale per giudicare i crimini commessi dalle truppe di Mosca durante la guerra.

“Nato continua ad imporre guerra a Kiev”

Il Cremlino “non vede alcun cambiamento” nella posizione della Nato sulla questione Ucraina. L’Alleanza “continua a imporre” la guerra a Kiev. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta Interfax. “L’Alleanza preferisce ancora combattere fino all’ultimo ucraino pompando armi, prolungando così la guerra e complicando la situazione per lo stesso regime ucraino”, ha aggiunto.

