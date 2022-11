Il portavoce del governo russo Peskov: "L'operazione militare speciale continua"

Nessuno spiraglio di tregua in Ucraina. Mosca ha fatto sapere che al momento “nessun negoziato è possibile”, questo “perché la parte ucraina li nega assolutamente”. A dirlo è stato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, in un passaggio del suo briefing giornaliero riportato da Ria Novosti. “L’operazione militare speciale continua”, ha aggiunto.

Kiev deve avere “la volontà politica di discutere le richieste della Russia che sono ben note”, ha dichiarato ancora Peskov, rispondendo alla domanda su quali condizioni l’Ucraina debba soddisfare affinché inizino i negoziati tra i due Paesi.

Ambasciatore russo in Vaticano protesta per parole Papa

L’ambasciatore russo in Vaticano Alexander Avdeev ha protestato contro le dichiarazioni del Papa pubblicate sulla rivista americana dei gesuiti ‘America Magazine’ sulle atrocità attribuite al personale militare russo nel corso della guerra in Ucraina. “Ho espresso al servizio diplomatico vaticano indignazione per le strane dichiarazioni attribuite a Papa Francesco nella sua intervista”, ha detto il diplomatico alla Tass, “l’unità del popolo russo multinazionale è incrollabile e nessuno potrà metterla in discussione”. Lo scontro arriva dopo che il Cremlino si era detto favorevole alla mediazione del Vaticano con Kiev.

“Mosca trasferisce sistemi missilistici in Bielorussia”

La Russia intanto avrebbe trasferito un grande convoglio di equipaggiamento militare in Bielorussia, tra cui almeno 15 sistemi missilistici terra-aria Tor-M2 e 10 veicoli di ingegneria. Lo ha riferito il bielorusso Hajun, un gruppo che monitora il movimento delle armi russe. Stando al rapporto, secondo quanto riporta il giornale ucraino Kiyv Indipendent, “questo non è l’ultimo convoglio militare con un carico di questo tipo”. Il 27 novembre, lo stato maggiore ucraino ha affermato che la Russia si sta preparando a ridistribuire diverse unità dalla Bielorussia ai territori occupati dell’Ucraina. Fino a 12.000 reclute russe mobilitate sono di stanza in Bielorussia, secondo quanto riferito il 25 novembre dal Centro di resistenza nazionale dell’esercito ucraino.

