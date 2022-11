È uno dei sei più attivi di tutto il Paese. Le autorità hanno preparato 26 rifugi in grado di ospitare oltre 10mila persone

Il vulcano Chaparrastique, nella parte est di El Salvador, ha iniziato a eruttare. Lunedì 28 novembre le autorità hanno preparato 26 rifugi in grado di ospitare più di 10mila persone e hanno installato un posto di comando per fornire informazioni più aggiornate sull’attività del fenomeno. Il vulcano, noto anche come San Miguel, ha un’altezza di 2.130 metri ed è tra i sei più attivi del Paese. L’ultima grande eruzione risale a gennaio 2016, quando ha emesso grandi quantità di cenere e gas per più di 13 ore consecutive.

