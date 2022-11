Un milione di persone ha accompagnato il presidente nel giorno del quarto anniversario dell'elezione

(LaPresse) Imponente manifestazione a Città del Messico a sostegno del presidente Andrés Manuel López Obrador, nel giorno del quarto anniversario del governo. Oltre un milione di persone ha accompagnato il presidente nel corteo, durato per quasi sei ore attraverso le vie della capitale messicana e che si è chiuso in Plaza de la Constitucion, chiamata ‘el Zócalo’. È stata la prima volta in più di cent’anni che un presidente ha preso parte alla marcia, scatenando le polemiche dell’opposizione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata