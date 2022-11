La decisione della magistratura iraniana di concedere l'amnistia dopo il 2-0 con il Galles

Oltre 700 detenuti sono stati rilasciati dalle carceri iraniane dopo che la nazionale di calcio ha vinto la sua prima partita durante i Mondiali in corso in Qatar. Lo rende noto Mizan. La “grande vittoria” dell’Iran contro il Galles per 2 a 0, il 25 novembre scorso, ha convinto il capo della magistratura iraniana, Hojjat-ul-Islam wa-Muslimin Gholamhossein Mohseni Ajei, a emettere l’ordine speciale di liberare 715 detenuti dalle carceri di 12 diverse province dell’Iran. Tra le persone che hanno ricevuto l’amnistia legale, ci sono anche alcuni manifestati arrestati durante le proteste degli ultimi mesi.

