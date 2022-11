Oggi la cerimonia di apertura e la partita inaugurale del torneo tra i padroni di casa e l'Ecuador

(LaPresse) In Qatar tutto pronto per il via ai primi Mondiali di calcio in Medio Oriente. Oggi, 20 novembre, la cerimonia di apertura e la partita inaugurale del torneo tra i padroni di casa e l’Ecuador. Numerosi i tifosi giunti a Doha, ingenti le misure di sicurezza.

