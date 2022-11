Manifestazioni contro la politica 'zero-Covid' a Pechino, Shanghai e Chengdu

(LaPresse) – Continuano le proteste in Cina contro la politica ‘zero-Covid’ e i lockdown imposti dal governo. Nelle immagini le manifestazioni a Pechino, Chengdu e Shanghai, dove i cittadini hanno chiesto libertà di stampa e la possibilità di votare. Il dissenso è aumentato dopo un incendio mortale in un appartamento a Urumqi, capitale dello Xinjiang, che ha fatto crescere le perplessità sulle misure rigide ancora applicate in Cina. Dopo le proteste, questa mattina il governo regionale ha parzialmente allentato le restrizioni. NO ARCHIVE NO RESALE

