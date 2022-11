Secondo i media locali il viceministro della Difesa sarebbe rimasto ferito nell'attacco

Il gruppo estremista al-Shabaab ha rivendicato la responsabilità di un attacco armato contro un hotel a Mogadiscio. Al-Shabab ha detto in una trasmissione sulla propria frequenza radiofonica che i suoi combattenti hanno attaccato l’hotel Villa Rose, che ha un ristorante frequentato da funzionari del governo e della sicurezza. L’hotel non è lontano dal palazzo presidenziale nel centro di Mogadiscio, dove si è udita un’esplosione, seguita da colpi di arma da fuoco. Non sono state fornite notizie su eventuali vittime.

Forze di sicurezza contro estremisti

Le forze di sicurezza somale stanno contrastando gli assalitori armati che hanno fatto irruzione in un hotel di Mogadiscio. Lo ha detto un portavoce della polizia, dopo che il gruppo estremista al-Shabaab ha rivendicato l’attacco. Non ci sono notizie riguardo eventuali vittime. Decine di persone sono state salvate dall’hotel e le forze di sicurezza hanno lanciato un’operazione per eliminare gli assalitori, ha detto il portavoce della polizia Sadik Dodishe ai media statali.

Abdi Hassan, un impiegato del governo che vive vicino all’hotel, ha detto all’Associated Press che crede che diversi funzionari del governo fossero all’interno dell’hotel quando è iniziato l’attacco. Alcuni sono stati visti saltare il muro perimetrale per mettersi in salvo, mentre altri sono stati accompagnati fuori dalle forze di polizia somale.

