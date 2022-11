La tradizionale corsa folcloristica era stata fermata per la pandemia

Centinaia di persone hanno preso parte a Hollabrunn, in Austria, alla tradizionale corsa dei Krampus, gli esseri demoniaci della mitologia delle zone europee di lingua tedesca che accompagnano la figura religiosa-folcloristica della reincarnazione di San Nicola. Più di 150 attori “vestiti” da Krampus sono tornati nella città della Bassa Austria per celebrare l’antica tradizione dopo due anni di stop a causa della pandemia. Nel folclore locale, Krampus è il malvagio aiutante di Santa Claus che punisce i bambini bastonandoli e mettendoli in un sacco o cesto. Un Krampus può essere identificato dalla sua maschera da diavolo, dal costume peloso e dai campanacci attaccati alla cintura. Alla tradizione, originariamente pagana, fu poi data valenza cristiana abbinando Krampus a San Nicola. L’evento di Hollabrunn attira visitatori non solo dall’Austria, ma anche dalle vicine Repubblica Ceca e Slovacchia.

