Il rapper statunitense ha servito circa 3mila pasti ai bisognosi con l'organizzazione benefica The Caring Place at Miami Rescue Mission

(LaPresse) Sean “Diddy” Combs, assieme alle sue figlie e l’artista e compagna Yung Miami, ha servito i pasti in un centro per senzatetto a Miami per il giorno del Ringraziamento. Diddy ha contribuito a distribuire circa 3mila pasti ai bisognosi con l’organizzazione benefica The Caring Place at Miami Rescue Mission, che fornisce anche vestiti, cure mediche e prodotti per l’igiene.

