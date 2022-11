L'incidente nel tunnel del Bay Bridge

Almeno 16 persone sono rimaste ferite a San Francisco dopo un maxi tamponamento all’interno del tunnel del Bay Bridge. L’incidente ha costretto la chiusura di diverse corsie per alcune ore causando lunghe code e rallentamenti in tutta l’area. Spaventose le immagini dell’ingorgo. Sempre negli Usa, un altro bruttissimo incidente si era verificato il giorno precedente a Chicago: almeno due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un violento scontro che ha coinvolto diversi veicoli.

