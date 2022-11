Il presidente ucraino: "Mosca vuole spezzare non solo noi ma anche l'Europa"

(LaPresse) Nell’Ucraina vittima dell’attacco delle bombe russe la prossima sfida sarà sopravvivere all’inverno. “Dobbiamo resistere”, ha detto Volodymyr Zelensky in video durante la conferenza ‘Idea of Europe’ a Kaunas, in Lituania, a cui erano presenti anche i presidenti di Polonia, Romania e Lettonia. “Non si tratta di aiutare l’Ucraina a resistere alla Russia ma di aiutare anche l’Europa a resistere”, ha aggiunto il presidente ucraino e ha ribadito che non solo il suo Paese ma il versante orientale del continente europeo è senza luce e riscaldamento. Milioni di persone al freddo. “Mosca vuole spezzare non solo noi ma anche l’Europa”, ha concluso Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata