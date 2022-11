Il presidente francese commenta l'apertura a carico di ignoti di due indagini sui conti delle sue campagne elettorali"

“Non temo nulla”, “credo di non essere io al centro dell’inchiesta”. Con queste parole il presidente francese Emmanuel Macron ha commentato l’apertura a carico di ignoti di due indagini sui conti delle sue campagne elettorali del 2017 e del 2022. Lo riporta il quotidiano francese Le Parisien, che era stato il primo a rendere nota la vicenda. “Ho appreso come voi attraverso la stampa che c’erano associazioni e funzionari eletti che avevano deciso di sequestrare la giustizia”, ha dichiarato Macron, “è normale che la giustizia faccia il suo lavoro, lo fa liberamente e farà luce su questo argomento”. E ha aggiunto: “I conti della mia campagna sono già stati sottoposti a tutte le procedure. Quelli del 2022 sono in corso, come per tutti gli altri candidati”. “Le cose si svolgeranno normalmente con serenità e trasparenza”, ha concluso.

