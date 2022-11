La presidente della Commissione Ue in Finlandia torna a condannare gli attacchi russi alle infrastrutture ucraine

Il price cap sul petrolio russo sarà presto approvato, almeno secondo le aspettative di Ursula Von Der Leyen. “Sono fiduciosa che con il G7 e altri importanti partner approveremo il tetto massimo globale al prezzo del petrolio russo. Non ci fermeremo fino a quando l’Ucraina non avrà prevalso”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea in una conferenza stampa sul Nuovo Bauhaus in Finlandia.

“Il popolo ucraino, a causa del barbaro attacco terroristico di Putin alle infrastrutture civili del paese, deve affrontare questo inverno in arrivo senza elettricità e in molti luoghi senza acqua corrente. Per colpa sua molti bambini, i loro genitori e i loro nonni si congelano nell’oscurità”, ha aggiunto la numero uno della Commissione. “Condanno fermamente questi attacchi barbari, sono crimini di guerra. Ma so anche che i nostri amici ucraini supereranno questa tragedia, perché sono forti e la loro causa è giusta e noi, l’Unione europea, siamo al loro fianco in questo momento difficile per tutto il tempo necessario”, ha aggiunto.

Il Parlamento europeo ieri ha approvato una risoluzione che definisce la Russia “Stato sponsor del terrorismo”, per i bombardamenti in Ucraina, mentre il presidente Zelensky ha fatto appello all’Onu per isolare Mosca, responsabile – a suo dire – di crimini contro l’umanità.

Von der Leyen, assieme ai commissari Jutta Urpilainen e Virginijus Sinkevicius, ha partecipato, presso l’Haltia Finnish Nature Center di Espoo, all’evento ‘New European Bauhaus goes Into the Woods’, organizzato dal governo della Finlandia insieme alla Commissione, all’Estonia e alla Svezia. Con lei c’era anche la premier Sanna Marin. L’evento si è concentrato sui modi in cui le foreste possono fornire ispirazione e materiale per l’edilizia sostenibile, promuovendo al contempo la biodiversità e i pozzi di assorbimento del carbonio. I politici, gli scienziati, i progettisti e i professionisti dell’edilizia partecipanti discuteranno anche su come lavorare con la natura per progettare e costruire un futuro migliore.

