Lo ha reso noto il vicepremier moldavo: "Al lavoro per ricollegare più del 50% del Paese all'elettricità"

Le conseguenze delle bombe russe si fanno sentire anche in altri Paesi fuori dall’Ucraina. “Massiccio blackout in Moldavia dopo l’attacco russo di oggi alle infrastrutture energetiche” dell’Ucraina. Lo rende noto su Twitter Andrei Spinu, vice primo ministro moldavo. La società elettrica Moldelectrica “sta lavorando per ricollegare più del 50% del Paese all’elettricità”, ha aggiunto Spinu. Senza elettricità sono rimaste anche diverse città dell’Ucraina.

Massive blackout in 🇲🇩 after today’s Russian attack on 🇺🇦 energy infrastructure. Moldelectrica, 🇲🇩 TSO, is working to reconnect more than 50% of the country to electricity.

— Andrei Spînu 🇲🇩🇪🇺 (@AndreiSpinu) November 23, 2022