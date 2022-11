Al lavoro altri soccorritori e volontari nelle aree più colpite dal sisma

Soccorritori e volontari ancora al lavoro in Indonesia nelle aree più devastate dal sisma di magnitudo 5.6 che lunedì ha devastato in particolare l’isola di Giava. Si cercano morti e dispersi di un terremoto che ha provocato almeno 271 morti. A Cianjur sono stati visti macchinari pesanti che spostavano il terreno mentre gli operatori continuavano le ricerche. Il terremoto è stato il più letale in Indonesia da quando una scossa e uno tsunami nel 2018 a Sulawesi hanno ucciso circa 4.340 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata