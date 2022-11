Nuovo appello del Pontefice nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro

(LaPresse) – “Preghiamo per la pace nel mondo e per la fine di tutti i conflitti con un pensiero particolare per le terribili sofferenze del caro e martoriato popolo ucraino“. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro. “E pensiamo alla martoriata Ucraina: questo sabato ricorre l’anniversario del terribile genocidio dell’Holodomor, lo sterminio per la fame del 1932-33 causato artificialmente da Stalin”, aggiunge. “Preghiamo per le vittime di questo genocidio e preghiamo per tanti ucraini – bambini, donne, anziani – che oggi soffrono il martirio dell’aggressione”.

