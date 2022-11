Plauso del presidente Zelensky: "Mosca deve essere isolata"

Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza – 494 voti favorevoli, 58 contrari e 44 astensioni – la risoluzione che definisce la Russia “Stato sostenitore del terrorismo”. Nel testo l’Eurocamera sottolinea “che gli attacchi deliberati e le atrocità perpetrati dalla Federazione russa contro la popolazione civile dell’Ucraina, la distruzione di infrastrutture civili e altre gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale costituiscono atti terroristici contro la popolazione ucraina e sono crimini di guerra; esprime la sua indignazione e la sua condanna senza riserve verso tali attacchi e atrocità, così come per gli altri atti commessi dalla Russia nel perseguimento dei suoi obiettivi politici distruttivi in Ucraina e nel territorio di altri paesi; riconosce, alla luce di quanto precede, che la Russia è uno Stato sostenitore del terrorismo e uno Stato che fa uso di mezzi terroristici”. Secondo le dichiarazioni di voto delle delegazioni, hanno votato a favore tutti i partiti italiani (FI, FdI, Lega, Pd e Iv/Azione) tranne il Movimento Cinque Stelle, che si è astenuto. Si attende l’analisi del voto dei singoli europarlamentari.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore l’approvazione della risoluzione che definisce la Russia “Stato sostenitore del terrorismo” da parte del Parlamento europeo. “Soddisfatto per la decisione del Parlamento Ue di riconoscere la Russia come stato sponsor del terrorismo e come stato che usa mezzi del terrorismo. La Russia deve essere isolata a tutti i livelli e ritenuta responsabile per porre fine alla sua politica di terrorismo di lunga data in Ucraina e in tutto il mondo”, ha scritto Zelensky su Twitter.</p

I welcome @Europarl_EN decision to recognize Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism. Russia must be isolated at all levels and held accountable in order to end its long-standing policy of terrorism in Ukraine and across the globe.

