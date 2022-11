La replica del Cremlino alla decisione di definire la Russia "sponsor del terrorismo"

Pronto il commento di Mosca dopo la decisione dell’Europarlamento di riconoscere la Russia come “sponsor” del terrorismo, in collegamento con la guerra in Ucraina. “Propongo di riconoscere il Parlamento europeo come sponsor dell’idiozia“. Così su Telegram la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato la risoluzione del Parlamento europeo sul riconoscimento della Russia come “sponsor del terrorismo”.

