Il Santo Padre durante l'udienza generale in Vaticano

(LaPresse) – “Nelle scorse ore l’isola di Giava in Indonesia è stata colpita da un forte terremoto: esprimo la mia vicinanza a quella cara popolazione e prego per i morti e per i feriti”. Così Papa Francesco in piazza San Pietro durante l’udienza generale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata