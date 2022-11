Secondo la polizia israeliana si tratta di attacchi palestinesi: ci sarebbero anche diversi feriti

(LaPresse) Gerusalemme si è svegliata mercoledì mattina con due esplosioni. Un ragazzo minorenne è morto mentre altre 21 persone sono rimaste ferite dopo due esplosioni. Lo riporta The Times of Israel. Gli ordigni sono deflagrati in due fermate degli autobus: una alla periferia della Capitale e una nel distretto nord di Ramot. La polizia israeliana sospetta che dietro gli attacchi ci possano essere i palestinesi. Secondo la ricostruzione degli agenti gli ordigni, contenenti dei chiodi, sarebbero stati lanciati in sacchi e fatti esplodere a distanza.

