I figli delle persone scomparse durante la dittatura argentina si sono riuniti a Buenos Aires per onorare la fondatrice delle Madri di Plaza de Mayo

(LaPresse) I figli e le figlie delle persone scomparse durante la dittatura argentina (tra il 1976 e il 1983) si sono riuniti a Buenos Aires per onorare la fondatrice delle Madri di Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, morta il 20 novembre. Gli attivisti per i diritti umani hanno fatto il giro della piramide di plaza de Mayo proprio come facevano le madri dei desaparecidos quando chiedevano notizie dei loro cari scomparsi. Hebe de Bonafini, che divenne un’attivista quando i suoi due figli furono arrestati e fatti sparire sotto la dittatura militare argentina, è morta a 93 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata