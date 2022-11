Il presidente sostiene che servirebbe a "recuperare le forze" e potrebbe "peggiorare la situazione"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che la Russia sta cercando una “breve tregua” con l’Ucraina, ma è una proposta che ha rifiutato perché permetterebbe alle forze di Mosca di riorganizzarsi. Dichiarazioni contenute in un video preregistrato per il Forum sulla sicurezza internazionale di Halifax. “La Russia sta ora cercando una breve tregua, una tregua per recuperare le forze”, ha detto Zelensky. “Qualcuno potrebbe chiamare questa la fine della guerra. Ma una tale tregua non farà che peggiorare la situazione. I compromessi immorali porteranno solo altro sangue”, ha continuato, aggiungendo che una “pace onesta” può essere raggiunta solo con “la completa demolizione dell’aggressione russa”.

La guerra in Ucraina terminerà entro la fine della primavera. Lo prevede il viceministro della Difesa ucraina, Volodymyr Gavrilov, in un’intervista a Sky News. “Possiamo entrare in Crimea entro la fine di dicembre”, ha detto Gavrilov, “la mia sensazione è che entro la fine della primavera questa guerra sarà finita”. Il maggiore generale in pensione ha affermato che la sua nazione non smetterà mai di combattere fino alla vittoria. Nemmeno “una minaccia (di attacco nucleare ndr) ci impedirà di continuare la nostra guerra”, ha assicurato.

