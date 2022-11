Prosegue il sostegno agli abitanti dopo la fuga dei soldati russi

Migliaia di persone si sono radunate nella piazza principale di Kherson per ricevere aiuti umanitari dopo che le forze ucraine hanno riconquistato la città meridionale in seguito alla fuga delle truppe russe. Una residente di Kherson ha dichiarato che, negli ultimi otto mesi, le persone hanno vissuto senza nulla. I gruppi umanitari hanno affermato di aver bisogno di un periodo di calma per poter ripristinare i servizi di base. All’inizio di questa settimana, la World Central Kitchen, un ente di beneficenza alimentare, è stata bombardata mentre i volontari stavano fornendo assistenza alimentare a Kherson. La minaccia di attacchi sta aggiungendo un altro livello di difficoltà, hanno detto i locali. Molti di coloro che hanno resistito all’occupazione russa stanno ora pensando di andarsene.

