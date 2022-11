Le autorità di Mosca parlano di una perdita

(LaPresse) Un’esplosione si è verificata in un gasdotto russo nella regione di San Pietroburgo. Lo rende noto il governatore Alexander Drozdenko su Telegram. “I vigili del fuoco e i soccorritori stanno spegnendo un incendio scoppiato a seguito di un’esplosione in un gasdotto tra Berngardovka e Kovalevo”, ha scritto Drozdenko, che ha aggiunto che non vi è alcuna minaccia per la popolazione. Dalle prime informazioni, nessuno è rimasto ferito nell’esplosione, causata, secondo il ministero delle Situazioni di emergenza, da una perdita nel gasdotto.

