Oltre 200 mongolfiere nel cielo per centinaia di migliaia di spettatori

È il raduno mondiale delle mongolfiere. I partecipanti di venti Paesi si sono riuniti a Leon, in Messico, per prendere parte alla 21esima edizione dell’annuale International Balloon Festival. Più di 200 mongolfiere colorate si sono levate in aria venerdì 18 novembre, il primo giorno del festival. Le autorità si aspettano per quest’anno più di 400.000 visitatori. Il festival si svolge nella regione centrale del Messico per quattro giorni.

