I residenti di Kherson si sono messi in fila per ricevere i primi aiuti alimentari dopo la liberazione della città dai russi. Le scorte di cibo e medicinali sono ancora scarse e molte persone vivono senza riscaldamento, acqua ed elettricità. Con l’avvicinarsi dell’inverno, a Kherson si stanno preparando ad affrontare mesi difficili. World Central Kitchen e i suoi volontari hanno distribuito circa seimila confezioni di cibo. Il fondatore e chef Jose Andres ha detto che ogni borsa contiene circa 20-30 pasti. La gente del posto racconta di essere felice nonostante le difficoltà. Nel frattempo, i vigili del fuoco trascorrono il loro tempo libero cancellando la propaganda russa in giro per la città, stracciando i manifesti sui cartelloni pubblicitari e distruggendo tutti i ricordi dell’occupazione russa.

