Il ministro dell'Interno ha partecipato al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Napoli.

La convocazione straordinaria del Consiglio giustizia e affari interni del 25 novembre, che anticipa la convocazione ordinaria dell’8 dicembre, è ” già un primo successo e la riprova del fatto che l’Italia è riuscita ad ottenere che questo argomento troppo sottaciuto ritornasse alla giusta attenzione dell’Europa, per essere affrontato non come emergenza, ma come qualcosa che merita la giusta attenzione”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al quale ha partecipato in Prefettura a Napoli.

