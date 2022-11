Rogo in un appartamento durante una festa di compleanno

Migliaia di persone hanno partecipato venerdì ai funerali a Gaza dei 21 morti, membri di una stessa famiglia, uccisi in un’incendio divampato in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina nel campo rifugiati di Jabaliya. Nell’abitazione si stava festeggiando un compleanno. Sembra che le fiamme siano state alimentate da benzina immagazzinata nella casa, ma sulla dinamica è in corso un’indagine.

