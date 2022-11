Il presidente cinese irritato perché il colloquio privato con il premier canadese è finito sui giornali

(LaPresse) A margine del G20 di Bali duro confronto tra Xi Jinping e Justin Trudeau. Il presidente cinese ha rimproverato il premier canadese, sostenendo che il loro colloquio privato fosse finito sulla stampa. “Non è appropriato. E non è il modo in cui è stata condotta la conversazione, se c’è sincerità da parte tua”, si è lamentato Xi, supportato dall’interprete. “In Canada, crediamo nel dialogo libero, aperto e franco ed è quello che continueremo ad avere”, ha risposto Trudeau. “Continueremo a cercare di lavorare insieme in modo costruttivo, ma ci saranno cose su cui non saremo d’accordo”. “Se sei sincero, allora possiamo comunicare. Altrimenti è difficile. Prima creiamo le condizioni”, ha ribadito il presidente cinese. Dopo il breve incontro, i due si sono stretti la mano.

In occasione del vertice indonesiano Giorgia Meloni ha visto sia il leader di Pechino che quello canadese.

