Lo scatto sarebbe stato realizzato nella città di Shiraz, mentre il Paese è scosso dalle proteste

Una foto che sta facendo il giro del mondo, quella che mostra una giovane coppia che si bacia nel mezzo del traffico (e del caos) in Iran. Nel Paese, scosso dalle proteste dopo la morte della 22enne Mahsa Amini, arrestata perché portava il velo ‘in modo non conforme’, la repressione è sempre più dura. Ma lo scatto, il cui autore per ora è sconosciuto, è diventato il simbolo di questa lotta.

Secondo quanto riportato da diversi giornalisti sui social lo scatto sarebbe stato realizzato nella città di Shiraz, ‘la città dei poeti’ in Iran.

چه لحظۀ نابی. و چه عکس باشکوهی. تنها راه همین است برای پیروزی #انقلاب_بچه_ها (همان ابرجنبش خارق العاده زنان) و گرخاندن آخوند سیاسی تا دخمه های لواط. #عشق تنها سلاح شماست. البته که همینقدر نجیب بمانید برای ایران.#زن_زندگی_آزادی pic.twitter.com/oyaPjhNqj2 — Dalghak.Irani(تیمسار مرندی) (@DalghakIrani) November 16, 2022

La questione iraniana ha toccato anche l’Italia dopo l’arresto di Alessia Piperno, che è stata rilasciata solo una settimana fa ed è rientrata in Italia.

