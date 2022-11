L'annuncio dell'ex presidente di fronte a centinaia di sostenitori: torna in campo per le elezioni del 2024

Come preannunciato la scorsa settimana, nell’ultimo giorno della campagna elettorale di midterm, Donald Trump ha lanciato la sua nuova candidatura per la Casa Bianca.

Di fronte alla platea di centinaia di sostenitori e fedelissimi riuniti nel suo resort-residenza di Mar-a-Lago, in Florida, l’ex presidente ha annunciato di avere presentato alla Federal Electoral Commission i documenti necessari alla sfida del 2024. “Annuncio la mia candidatura alla Presidenza degli Stati Uniti“, ha detto l’ex presidente nella notte. “Non sarà la mia campagna, ma la nostra campagna“, ha aggiunto tra gli applausi. Nello stesso momento, mentre era impegnato a Bali per un vertice d’urgenza dei leader G7 e Nato presenti al G20 indonesiano, il presidente Joe Biden replicava al tycoon con un tweet: “Donald Trump ha tradito l’America”.

Nell’annunciare la sua nuova candidatura, la terza, Trump ha sfidato ancora una volta l’establishment repubblicano, che dopo la pessima permormance del candidati trumpiani nelle elezioni di midterm, avrebbe preferito una pasua di riflessione. L’ex presidente, che le indiscrezioni volevano “furioso” nella notte elettorale, a causa dei risultati deludenti, non ha però voluto rimandare l’appuntamento.

Trump non è più il leader assoluto del Partito repubblicano, incalzato da pretendenti come Ron DeSantis, il governatore della Florida, uscito trionfatore dal voto di midterm. Sebbene ancora popolare tra la base repubblicana, Trump deve fronteggiare anxche le possibili candidature di altri esponenti dell’establishment del partito, come l’ex vice presidente Mike Pence, sempre più critici verso la sua gestione della fase successiva alla sconfitta elettorale del 2020, culminata con l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

Trump deve anche affrontare una serie di vicende giudiziarie, dal suo ruolo nel tentativo di sovvertire il voto del 2020, alla gestione dei dcoumenti top secre della Casa Bianca nella sua residenza di Mar-a-Lago, alle indagini fiscali sulle sue aziende, che potrebbero portare a una sua incriminazione. Nonostante tutto, il tycoon ha ancora una volta deciso di giocare d’anticipo, incurante delle critiche e dei sondaggi traballanti, lanciando la nuova sfida presidenziale.

