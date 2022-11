La solidarietà di Macron: "Contino sulla Francia"

Dal presidente francese Emmanuel Macron alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dalla premier italiana Giorgia Meloni a quello spagnolo Sanchez: sono numerosi i messaggi di preoccupazione e anche di solidarietà alla Polonia, dopo la caduta di missili al confine con l’ucraina.

“Mentre i leader del G20 si riunivano e chiedevano la fine della guerra, la Russia ha condotto massicci attacchi contro l’Ucraina. Con i partner del G7 e della Nato, condanniamo questi atti brutali. Offriamo inoltre pieno supporto alla Polonia e assistenza nelle indagini sull’esplosione alla frontiera”, ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea.

While G20 leaders were meeting and calling for the war to end, Russia conducted massive strikes against Ukraine.

With G7 and NATO partners, we condemn these brutal acts.

We also offer full support to Poland and assistance with the investigation on the explosion at the border. pic.twitter.com/gohB25y1et

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 16, 2022