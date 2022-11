La Presidente del Consiglio da Bali esprime "solidarietà al governo e al popolo polacco"

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “manifesta fortissima apprensione e preoccupazione per quanto accaduto in Polonia. Esprime solidarietà al Governo e al popolo polacco“, si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. Meloni, nella notte ha avuto un incontro bilaterale con il primo ministro canadese, Justin Trudeau, a margine dei lavori del G20 di Bali in cui si è parlato anche degli “ultimi avvenimenti in Polonia collegati all’aggressione russa all’Ucraina”, oltre che delle “relazioni transatlantiche e sulla stretta collaborazione in ambito Nato, G7 e G20. È stato confermato il comune sostegno all’Ucraina, e l’impegno sulla transizione climatica, per la ripresa economica, e per il rafforzamento del ruolo delle donne nella società”, ha comunicato Palazzo Chigi.

