Il ministro degli Esteri russo al G20: "Zelensky non ha ascoltato nessun consiglio occidentale"

(LaPresse) Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov accusa Kiev di “rifiutarsi” di tenere colloqui con Mosca. Lo ha detto ai giornalisti a Bali, in Indonesia, in occasione del G20. “Tutti i problemi vengono da parte Ucraina. Noi non rifiutiamo i colloqui, è l’Ucraina che si rifiuta”, dice Lavrov. “Dopo il discorso di Zelensky ho tratto solo una conclusione: che non ha ascoltato nessun consiglio occidentale”. Per quanto riguarda possibili negoziati da parte degli Stati Uniti aggiunge: “Sono voci che appaiono e scompaiono. Noi vogliamo prove concrete che l’Occidente sia seriamente interessato a spiegare a Zelensky che questo non può andare avanti”, conclude il capo della diplomazia russa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata