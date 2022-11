Il presidente nella città riconquistata: "Ci interessa solo la liberazione dei nostri territori"

“Stiamo andando avanti. Siamo pronti per la pace, la pace in tutto il nostro Paese. Questo è il territorio di tutto il nostro stato”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in occasione della sua visita nella città liberata di Kherson. “Rispettiamo il diritto internazionale e la sovranità di ogni stato, e adesso stiamo parlando della sovranità del nostro stato. Ecco perché stiamo combattendo contro l’aggressione russa”, ha detto ancora Zelensky che a Kherson ha assistito alla cerimonia dell’alza bandiera e ha cantato l’inno nazionale ucraino. “Non siamo interessati al territorio di altri paesi. Ci interessa solo la liberazione dei nostri territori. Pertanto, non so cosa accadrà dopo, ma qualcosa accadrà”, ha aggiunto Zelensky.

