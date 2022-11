Il quotidiano americano Financial Times svela alcuni retroscena sulle intenzioni di invasione del presidente russo

“Putin non ha detto la verità al presidente Xi” sull’intenzione di invadere l’Ucraina. Lo ha riferito un funzionario del governo cinese al Financial Times. Il funzionario ha spiegato che il presidente cinese Xi Jinping è stato preso alla sprovvista dalla decisione di Mosca di attaccare l’Ucraina lo scorso febbraio. “Se Putin ce lo avesse detto, non ci saremmo trovati in una posizione così imbarazzante”, ha spiegato il funzionario al Ft.

“Avevamo più di 6.000 cittadini cinesi che vivevano in Ucraina e alcuni di loro sono morti durante l’evacuazione, anche se non possiamo renderlo pubblico”, ha aggiunto il funzionario. Il Financial Times ha ricordato poi che il mese scorso lo stesso Putin aveva affermato di non aver detto al suo “caro amico” Xi dell’imminente invasione dell’Ucraina.

