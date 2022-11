Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani aveva escluso la presenza di italiani

Le sei persone morte nell’attentato di ieri nel centro di Istanbul sono tutti cittadini turchi. Lo ha dichiarato il governatore di Istanbul, Ali Yerlikaya, che su Twitter ha espresso la sua vicinanza alla famiglie delle vittime, tra cui ci sono una madre e una figlia, un padre e una figlia, e marito e moglie. Yerlikaya ha aggiunto che degli 81 feriti nell’attentato, 31 sono ancora ricoverati in ospedale di cui due in terapia intensiva, mentre altri 50 sono stati dimessi.

Anche l’Italia era in apprensione per quanto accaduto a Istanbul come resto noto dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Immagini terribili da Istanbul. L’Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti. La nostra unità di crisi sta monitorando la situazione e contattando i nostri connazionali” aveva scritto su twitter il capo della Farnesina aggingendo poi che non risultavano italiani né tra le vittime né tra i feriti.

Immagini terribili da #Istanbul. L’Italia esprime vicinanza al Governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti. La nostra unità di crisi sta monitorando la situazione e contattando i nostri connazionali.@ItalyMFA — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 13, 2022

