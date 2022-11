E' l'idea del comune di San Luis Potosí

(LaPresse) Far provare ai conducenti di autobus gli stessi pericoli che vivono i ciclisti in strada. E’ l’idea del comune di San Luis Potosí, in Messico. Nel video diffuso dalla stessa amministrazione comunale si vedono gli autisti su una cyclette in una strada trafficata con i mezzi che passano a pochi centimetri da loro. E’ ben visibile la preoccupazione sul volto dei partecipanti all’esercitazione e il comune spera che questa esperienza estrema possa servire a una maggiore empatia nei confronti con i ciclisti. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

