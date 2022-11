Per il presidente Usa il colloquio è stato "aperto" e "onesto"

Joe Biden vede Xi Jinping e dopo il faccia a faccia assicura che non deve esserci una “nuova Guerra Fredda” tra Washington e Pechino.

L’incontro tra i due presidenti è stato “aperto e onesto“, secondo Joe Bide. La politica Usa dell’ ‘Unica Cina’, ha detto Biden, “non è cambiata”.

Parlando anche della questione di Taiwan il presidente Biden ha espresso al presidente cinese Xi Jinping la sua contrarietà alle azioni “coercitive e sempre più aggressive” della Cina nei confronti di Taiwan. Il presidente Usa ha anche sollevato con Xi la questione della violazione dei diritti umani, in riferimento a Xinjiang, Tibet e Hong Kong. Non c’è un “tentativo imminente” della Cina di invadere Taiwan, ha aggiunto poi Biden. Nel colloquio, ha detto Biden, è stato sottolineato che la politica Usa verso Taiwan non è cambiata. “Ho detto chiaramente che vogliamo una soluzione pacifica delle questioni nello Stretto, in modo che non si debba mai giungere a questo”, ha riferito Biden in relazione ad un potenziale conflitto per Taiwan. “Sono convinto che abbia compreso esattamente quando stavo dicendo”, ha detto ancora Biden in riferimento a Xi e al tema di Taiwan.

