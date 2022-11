Un frame del video

Nel filmato si vedono i mercenari del gruppo Wagner ammazzare brutalmente una persona

Un video-choc sta facendo il giro del web mostrando ancora una volta le atrocità della guerra in Ucraina. Nel filmato si vedono i mercenari del gruppo Wagner uccidere a martellate un uomo accusato di tradimento. Secondo il sito indipendente bielorusso Nexta si tratterebbe di Evgeny Nuzhin. L’appartenente a Wagner era stato in precedenza catturato dagli ucraini ai quali si sarebbe detto disponibile di combattere contro le forze russe. Non è ancora chiaro come l’uomo sia finito nelle mani dei mercenari del gruppo Wagner anche se, secondo la teoria più accreditata rilanciata da alcuni media, sarebbe stato liberato dalle forze di Kiev in uno scambio di prigionieri, salvo essere poi identificato dall’esercito clandestino del magnate russo Yevgeny Prigozhin, vicinissimo a Vladimir Putin.

